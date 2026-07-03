Comodoro tendrá un viernes frío pero con sol

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada estable para este viernes 3 de julio en Comodoro Rivadavia. Tras varios días marcados por el frío intenso y las nevadas en la región, se espera cielo mayormente despejado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 5°C por la mañana y la máxima alcanzará los 9°C durante la tarde, mientras que por la noche descenderá nuevamente hasta los 6°C.

En cuanto al viento, se mantendrá moderado y sin ráfagas significativas. Durante la mañana soplará del noroeste entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde rotará al sudoeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche volverá a cambiar al oeste, manteniéndose con baja intensidad.

El pronóstico no prevé lluvias ni nevadas, por lo que el viernes se perfila como una de las jornadas más estables de la semana, con buenas condiciones para realizar actividades al aire libre, aunque el frío seguirá siendo protagonista durante las primeras y últimas horas del día.