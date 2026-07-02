Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 2 de julio una jornada estable, con cielo despejado durante todo el día, temperaturas bajas por la mañana y una máxima de 9°C, según el pronóstico.

Comodoro tendrá un jueves frío, pero con sol y sin lluvias

La temperatura mínima será de 2°C en las primeras horas del día, mientras que por la tarde se alcanzarán los 9°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 6°C.

El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la noche, aumentando por la tarde a 23-31 km/h. Además, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h durante la segunda mitad de la jornada.

No hay probabilidades de precipitaciones para todo el jueves, por lo que se espera un día ideal para realizar actividades al aire libre, aunque será recomendable salir bien abrigado durante las primeras horas debido a las bajas temperaturas.