Vialidad Nacional informó que las rutas 3, 26 y 40 presentan sectores con nieve sobre la calzada, viento blanco y condiciones resbaladizas. Recomiendan viajar solo si es necesario y extremar las precauciones.

Nevadas y viento blanco complican el tránsito en las rutas que conectan con Comodoro

Las condiciones climáticas complican este martes la circulación en distintos corredores viales del sur de Chubut. Según el último parte emitido por Vialidad Nacional, las nevadas, el viento blanco y la presencia de nieve sobre la calzada afectan principalmente los accesos a Comodoro Rivadavia.

Uno de los tramos más comprometidos es la Ruta Nacional Nº 3, entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, donde durante la mañana continuaban las nevadas. La calzada presenta sectores resbaladizos y con acumulación de nieve, mientras que en algunos puntos se registra viento blanco que reduce considerablemente la visibilidad.

En el lugar trabajan equipos de Vialidad Nacional realizando tareas de despeje y distribución de sal para mejorar las condiciones de transitabilidad.

La situación también es compleja sobre la Ruta Nacional Nº 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, donde la nieve cubre distintos sectores de la calzada. Las cuadrillas viales continúan con las tareas de mantenimiento, aunque se recomienda circular únicamente con extrema precaución.

Las mismas condiciones se extienden entre Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional Nº 40, donde persisten las nevadas y la presencia de nieve sobre la ruta.

En la Ruta Nacional Nº 40, hacia el sur de Chubut, también se registran neviscas, lloviznas y sectores con nieve, especialmente entre Gobernador Costa, Río Mayo y el límite con Santa Cruz. En algunos tramos continúan habilitados desvíos de ripio con barro, agua y nieve debido a obras viales.

En contraste, los corredores del noreste provincial presentan mejores condiciones. Las rutas nacionales 25 y 259 permanecen transitables, aunque con calzada húmeda por riego con sal y heladas leves en algunos sectores.

Desde Vialidad Nacional recomendaron consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, respetar las indicaciones del personal vial y reducir la velocidad en los sectores afectados por nieve, hielo y viento blanco.