Dos heridos tras un choque en el barrio Isidro Quiroga

El siniestro ocurrió este martes en avenida Patricios y Teniente Vázquez. Un automovilista y un niño de 8 años fueron trasladados al Hospital.

Un accidente de tránsito registrado este martes a las 8:10 en el cruce de la avenida Patricios y la calle Teniente Vázquez, en el barrio Isidro Quiroga, dejó como saldo dos personas trasladadas al Hospital Regional para su evaluación médica.

La colisión fue protagonizada por un Chevrolet Corsa II y un Chevrolet Prisma Joy. El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo Urbano, que dio aviso a la Policía, lo que permitió la rápida intervención del personal de la Comisaría Seccional Quinta.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor del Chevrolet Corsa presentaba un corte superficial en el cuero cabelludo. En tanto, el Chevrolet Prisma era conducido por una mujer que viajaba junto a su hijo de 8 años, quien manifestaba dolores en la cabeza como consecuencia del impacto.

Una ambulancia acudió al lugar, donde el personal médico asistió a los lesionados y posteriormente trasladó al automovilista y al menor al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

Durante el procedimiento, encabezado por el oficial subinspector Brian Quintuqueo, se verificó que la documentación de ambos vehículos estaba en regla.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los dos rodados fueron secuestrados de manera preventiva hasta conocer el carácter de las lesiones sufridas por los involucrados y determinar si las partes instarán la acción penal correspondiente.

Finalmente, personal de la División Criminalística, a cargo del sargento Sergio Vázquez, realizó las pericias técnicas en el lugar para establecer la mecánica del siniestro.