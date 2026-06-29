Un acompañante herido tras un choque en Canadá y Cayelli

La víctima fue trasladada al Hospital Regional con dolores cervicales y ambos conductores fueron infraccionados por irregularidades en la documentación.

Un accidente de tránsito con una persona lesionada se registró este lunes, alrededor de las 8:30, en la esquina de la avenida Canadá y la calle Cayelli, en el barrio Pueyrredón.

El siniestro involucró a un Ford Fiesta Max y un Chevrolet Astra. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el Ford circulaba por Cayelli en sentido oeste-este, mientras que el Chevrolet lo hacía por la avenida Canadá en dirección norte-sur. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el cruce.

Como consecuencia del impacto, el acompañante del Ford manifestó fuertes dolores en el cuello. Personal médico acudió al lugar, le brindó las primeras asistencias y posteriormente dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva.

Durante el operativo, inspectores de Tránsito interrumpieron momentáneamente la circulación vehicular para facilitar las tareas de asistencia y peritaje.

Al verificar la documentación de los involucrados, las autoridades constataron que el conductor del Ford circulaba sin el seguro obligatorio, mientras que el automovilista del Chevrolet tenía la licencia de conducir vencida. Por ambas infracciones se labraron las actuaciones correspondientes.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias planimétricas y mecánicas para determinar la dinámica del accidente.