Volcó en pleno centro tras chocar contra un auto estacionado

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana en Sarmiento y 25 de Mayo. El automovilista perdió el control de su Bora y terminó volcando.

Un violento accidente de tránsito se registró a las 6:15 de este lunes en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, en pleno centro de Comodoro Rivadavia, donde un automóvil volcó tras colisionar contra un vehículo que se encontraba estacionado.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Seccional Primera, el hecho fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo Urbano, quienes observaron el siniestro a través de las cámaras de seguridad y dieron aviso inmediato al personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Bora había quedado volcado sobre uno de sus laterales. Según las primeras actuaciones, el conductor perdió el control del rodado por causas que aún son materia de investigación, impactó contra un Peugeot 208 que estaba correctamente estacionado y, como consecuencia del fuerte choque, terminó volcando sobre la cinta asfáltica.

El automovilista permanecía atrapado en el habitáculo, aunque consciente, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para poder liberarlo de forma segura. También trabajó personal médico y agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron cortes preventivos de circulación para facilitar las tareas de rescate y el posterior retiro de los vehículos involucrados.

Fuentes policiales indicaron que el conductor presentaba signos compatibles con un presunto estado de ebriedad. Por tal motivo, inspectores de Tránsito llevaron adelante las actuaciones correspondientes, entre ellas el test de alcoholemia, cuyo resultado permitirá determinar las responsabilidades del caso.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Comisaría Seccional Primera, mientras se realizan las pericias para establecer con precisión la mecánica del siniestro.