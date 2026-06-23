El siniestro ocurrió este lunes por la noche en avenida Sarmiento y 25 de Mayo. El adolescente fue trasladado al Hospital Regional.

Menor de edad chocó con su moto y el otro conductor se presentó solo en la comisaría

Un motociclista de 15 años resultó lesionado este lunes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Sarmiento y 25 de Mayo, en Rada Tilly.

El hecho se registró alrededor de las 20:30. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de una motocicleta Honda XR190L de color rojo y hallaron a su conductor tendido sobre la calzada.

Ante la situación, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas. Una ambulancia trasladó al adolescente al Hospital Regional, acompañado por su madre, para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

Según informaron fuentes policiales, en un primer momento no se encontraba en el lugar el otro vehículo involucrado en la colisión. Sin embargo, posteriormente su conductor se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial y manifestó haber participado del accidente al mando de una Chevrolet Tracker gris.

Por disposición de las autoridades judiciales, el automóvil fue secuestrado de manera preventiva hasta que se determinara el carácter de las lesiones padecidas por el menor.

Asimismo, durante las actuaciones se constató que el motociclista no poseía la documentación correspondiente del rodado. Por tal motivo, se labró un acta de infracción y la motocicleta fue trasladada al patio de la dependencia policial, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias necesarias para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.