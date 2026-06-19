Conductor ebrio choca guardarrail en el puente de Km 4

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 3. Tres personas viajaban en el vehículo y sufrieron lesiones leves.

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del puente de Kilómetro 4, en el carril con sentido norte-sur. A pesar del impacto, los tres ocupantes del vehículo resultaron con lesiones leves y no requirieron asistencia médica.

De acuerdo con la información policial, alrededor de las 2:00 de la madrugada personal de la fuerza fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un siniestro vial en el sector. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil había colisionado contra el guardarrail del puente.

En el rodado viajaban tres personas, quienes presentaban únicamente escoriaciones superficiales, sin necesidad de ser trasladadas a un centro de salud.

Posteriormente, intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó 0,07 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que el automovilista carecía de la documentación obligatoria para circular, entre ella la licencia de conducir, el seguro y la cédula del vehículo, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción.

El automóvil no fue secuestrado debido a que, al momento de la intervención, no se encontraba disponible el servicio de grúa. Con la colaboración de Bomberos, el vehículo fue retirado de la calzada y ubicado sobre la banquina en un sector seguro, permitiendo restablecer la circulación.

Finalmente, personal de Defensa Civil realizó tareas de limpieza en la cinta asfáltica y el tránsito quedó normalizado.