Escapó tras chocar ebrio y lo encontraron tres horas después

El conductor impactó contra un vehículo estacionado en Caleta Córdova y huyó cuando aguardaba la intervención de Tránsito. La Policía desplegó un operativo con personal especializado para localizarlo y resguardar su seguridad.

Un conductor que había protagonizado un choque contra un vehículo estacionado en Caleta Córdova fue localizado tras permanecer casi tres horas desaparecido luego de escapar a pie del lugar. La Policía desplegó un amplio operativo de búsqueda debido a que el hombre presentaba evidentes signos de ebriedad.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes. Según informó el jefe de la Unidad Regional de Policía, comisario mayor Lucas Cocha, los efectivos acudieron tras tomar conocimiento de una colisión entre un vehículo en circulación y otro que se encontraba estacionado.

Al arribar al lugar, el personal identificó tanto al rodado como a su conductor. Sin embargo, mientras aguardaban la llegada de inspectores de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes, el hombre decidió darse a la fuga corriendo.

Frente a esa situación, se organizó un operativo de búsqueda con la participación de la División Búsqueda de Personas y la Sección Canes. El objetivo fue ubicar al conductor y evitar que sufriera algún inconveniente debido a su estado.

Finalmente, los efectivos lograron encontrarlo en el sector de Termap. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde se le practicó el test de alcoholemia. El resultado arrojó 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cocha indicó que se labraron las actuaciones administrativas correspondientes con intervención del Tribunal de Faltas y que el hombre deberá responder ante un juez por conducir en estado de ebriedad y por los daños ocasionados al vehículo estacionado.

El jefe policial destacó que el conductor fue hallado en buen estado físico y remarcó que la prioridad del operativo fue garantizar su integridad, aunque reconoció el importante despliegue de recursos que demandó la búsqueda.