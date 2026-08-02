Conducía ebrio y chocó una camioneta estacionada en calle Rawson

El siniestro ocurrió durante la madrugada y no le pudieron secuestrar el auto por falta de grúa.

Personal policial intervino durante la madrugada de este domingo en un siniestro vial registrado sobre la calle Rawson al 660, entre Mitre y Belgrano, donde un automóvil colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada. El conductor del rodado dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho se produjo alrededor de las 2:00, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre el accidente. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Toyota Etios, conducido por un hombre de 42 años identificado con las iniciales J. D. S., había impactado contra una Toyota Hilux que permanecía estacionada y sin ocupantes.

Los uniformados verificaron que no había personas lesionadas y que el conductor contaba con la documentación obligatoria para circular. En tanto, pese a las averiguaciones realizadas, no fue posible localizar en ese momento al propietario de la camioneta afectada.

Posteriormente, se solicitó la intervención de personal municipal de Tránsito, que efectuó el test de alcoholemia al conductor del Etios. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,42 g/l de alcohol en sangre, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.

Si bien la normativa prevé el secuestro del vehículo en estos casos, la medida no pudo concretarse debido a la falta de disponibilidad de una grúa para su traslado.

El procedimiento finalizó sin personas heridas y con daños materiales en ambos vehículos.