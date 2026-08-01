El siniestro ocurrió este sábado por la mañana, a la altura del barrio Padre Corti, en la Ruta 39.

Volcó una camioneta por la presencia de hielo en la calzada

Una camioneta utilitaria perteneciente a una empresa de telecomunicaciones volcó este sábado por la mañana sobre la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del barrio Padre Corti, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo debido al hielo acumulado sobre la calzada. A pesar de la violencia del vuelco, los ocupantes resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

El accidente se produjo alrededor de las 10:00, cuando personal de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo acudió al lugar tras recibir un llamado de alerta que informaba sobre un vuelco en ese sector de la ruta.

Al arribar, los efectivos constataron que una camioneta marca Maxus, con patente chilena, se encontraba volcada a un costado de la calzada. El rodado pertenece a la empresa de telecomunicaciones Civil Word y era conducido por un hombre de 67 años, identificado con las iniciales A. S. D., quien viajaba acompañado por otras personas.

Según manifestó el conductor a la Policía, mientras circulaba por la ruta perdió el control del vehículo debido al congelamiento del asfalto, lo que provocó el despiste y posterior vuelco.

Tras el siniestro, se verificó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios médicos de emergencia.

Desde la fuerza policial informaron que el vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica, sin obstaculizar el tránsito, por lo que la circulación permaneció habilitada, aunque se recomendó transitar con extrema precaución debido a las condiciones climáticas.

Los ocupantes aguardaron en el lugar la llegada de una grúa enviada por la compañía de seguros para realizar las tareas de remoción del vehículo.

Ante la persistencia de las bajas temperaturas y la formación de hielo sobre la calzada, las autoridades reiteraron la importancia de reducir la velocidad, mantener una distancia prudencial entre vehículos y extremar las medidas de precaución al circular por rutas y caminos de la región durante las primeras horas del día.