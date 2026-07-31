El proceso de presurización avanza de manera lenta y controlada para evitar nuevas roturas.

La SCPL extiende las tareas de relleno del acueducto

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que continúan las tareas de relleno y presurización del Acueducto del '99, una etapa clave para restablecer el funcionamiento del sistema de distribución de agua. Debido a la complejidad de las maniobras, el abastecimiento seguirá siendo parcial en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, utilizando las reservas secundarias disponibles.

Desde la prestataria explicaron que el proceso debe realizarse de forma lenta, gradual y controlada, ya que un aumento brusco de la presión podría provocar nuevas averías en el tramo afectado, cuya infraestructura presenta un importante grado de deterioro.

Asimismo, señalaron que en algunos sectores será necesario despresurizar las cañerías y reiniciar el proceso para preservar su integridad. Indicaron que, pese a las precauciones adoptadas, continúa existiendo riesgo de fisuras debido a los cambios de presión sobre una red que presenta un avanzado desgaste.

Mientras avanzan las tareas, el suministro de agua se mantiene en forma parcial en los siguientes barrios:

Zona Norte: Astra, Caleta Córdova, Kilómetro 18, Kilómetro 5, Covicup, Castelli, Rodríguez Peña y un sector de Kilómetro 8.

Zona Sur y Central: Centro, San Martín, San Cayetano, Cañadón Las Leñas, Cañadón La Francesa y un sector de Máximo Abásolo.

Para asistir a los vecinos durante la contingencia, permanecen habilitados los cargaderos de agua ubicados en:

Zona Norte: Planta Santa Lucía, entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso, y Ciudadela, entre las rutas Nacional Nº 3 y Provincial Nº 39.

Zona Sur: Avenida 10 de Noviembre y calle 714.

La SCPL indicó que el personal operativo continúa trabajando intensamente para restablecer el servicio y anticipó que durante la tarde emitirá un nuevo parte con información sobre las próximas maniobras.

Finalmente, la cooperativa reiteró el pedido a la comunidad de realizar un uso extremadamente responsable del agua hasta que el sistema recupere su funcionamiento normal.