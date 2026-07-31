Después de casi tres años de intensa búsqueda, la Justicia argentina confirmó el hallazgo de una niña santafesina que había desaparecido en agosto de 2023. La menor, de cinco años, fue localizada en la ciudad de Barinas, Venezuela, junto a su madre, quien es investigada por haberla sacado del país sin la autorización de su padre.

Hallaron en Venezuela a una niña santafesina que era buscada desde 2023

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Unidad Fiscal de Santa Fe e INTERPOL, que permitió reconstruir el paradero de la niña y poner en marcha el proceso de restitución internacional.

Una denuncia fue clave para dar con el paradero

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el avance de la causa comenzó cuando una persona aportó información sobre el posible lugar donde se encontraban la menor y su madre.

Ese dato fue canalizado a través de INTERPOL, que coordinó tareas entre sus oficinas de Buenos Aires y Caracas para verificar la información. Tras confirmar el domicilio, las autoridades venezolanas realizaron un operativo que permitió localizar a ambas en la ciudad de Barinas.

La investigación

La causa se inició el 25 de agosto de 2023, luego de que el padre de la niña denunciara su desaparición en la Comisaría Primera de la ciudad de Santa Fe.

Posteriormente, el expediente pasó a la Justicia Federal y quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Santa Fe, que sostiene como principal hipótesis que la madre trasladó a la menor fuera del país sin autorización paterna y la mantuvo oculta para impedir el contacto con su progenitor.

De comprobarse esa acusación, los hechos podrían encuadrarse en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor, figura que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Los próximos pasos

Mientras la investigación penal continúa en la Argentina, ahora se desarrolla en paralelo el procedimiento de restitución internacional de la niña, un proceso que involucra la cooperación entre las autoridades judiciales y diplomáticas de ambos países.

En el marco de la causa, la fiscalía también solicitó la emisión de una notificación azul de INTERPOL sobre la madre, con el objetivo de reunir más información sobre su permanencia en Venezuela, determinar si utilizó otras identidades y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

El padre de la menor había manifestado públicamente que existían indicios de que su hija habría atravesado varios países utilizando documentación presuntamente falsa, una hipótesis que forma parte de las líneas de investigación que aún continúan bajo análisis.