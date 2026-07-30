El Municipio comunicó el primer listado del Sistema de Scoring Habitacional

La Municipalidad junto al gobierno Provincial, definió un orden de prioridad social inalterable basado en criterios técnicos y objetivables. A través de un primer listado, comenzará la entrega gradual de módulos habitacionales y lotes con servicios sin alterar los derechos de las familias en espera. Todos los beneficiarios, firmaron la correspondiente declaración jurada.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el gobierno de Chubut, dieron un paso fundamental en la construcción de una respuesta definitiva para las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte, mediante la implementación del Sistema de Scoring Habitacional, una herramienta técnico-jurídica, desarrollada para garantizar que la asignación de las soluciones habitacionales se realice con criterios objetivos, transparentes, verificables y equitativos.

Frente a la emergencia de gran magnitud, el principal desafío del Estado consistió en responder una pregunta tan sensible como inevitable: ¿quién debe recibir primero una solución habitacional? Para dar esa respuesta de manera justa, se decidió reemplazar cualquier mecanismo basado en apreciaciones subjetivas o decisiones aisladas, por un sistema que aplica exactamente las mismas reglas para todas las familias damnificadas, es decir el Sistema de Scoring Habitacional.

A través de la información obtenida mediante relevamientos sociales y documentales, cada grupo familiar recibió un puntaje construido sobre indicadores objetivos, entre ellos: el tiempo de residencia en la zona afectada, el grado de vulnerabilidad social, la composición del grupo familiar y otros criterios previamente establecidos, como el relevamiento llevado adelante por la subsecretaria de Tierras, dependiente de la Secretaria de Ordenamiento, que se realizó con anterioridad a la catástrofe natural, que corrobora la prueba de quienes vivían en el lugar.

Con esa información, se generó un orden único de prioridad social, que permanece inalterable durante todo el proceso y permite determinar qué familias presentan mayor necesidad habitacional.

La principal fortaleza del sistema es que la prioridad de una familia nunca depende de la disponibilidad momentánea de módulos habitacionales o lotes con servicios. Primero se determina quién necesita con mayor urgencia una solución y, posteriormente, el sistema asigna la alternativa habitacional compatible a medida que los recursos se encuentran disponibles. De esta manera, el proceso deja de depender de gestiones particulares, presiones externas o decisiones discrecionales, fortaleciendo la igualdad de trato y la confianza de la comunidad.

El Sistema de Scoring Habitacional, no reemplaza las decisiones del Estado; por el contrario, las fortalece, ya que cada recomendación queda debidamente documentada, registrada y puede ser controlada por la Comisión Evaluadora, el Poder Ejecutivo Municipal y los organismos de control competentes, garantizando la trazabilidad de todo el procedimiento y permitiendo que cada decisión pueda ser explicada y fundamentada sobre bases objetivas.

EL PRIMER LISTADO

El listado que será presentado, corresponde únicamente a la primera etapa de implementación del Sistema de Scoring Habitacional, incluyéndose en esta instancia a aquellas familias cuya recomendación habitacional puede comenzar a ejecutarse con los recursos actualmente disponibles, contemplando soluciones mediante módulos habitacionales para distintos grupos familiares y lotes con todos los servicios básicos, de acuerdo con las características de cada caso.

Es fundamental destacar, que este primer listado no agota el universo de familias afectadas, ni implica que quienes aún no figuren hayan quedado excluidos del proceso. Por el contrario, todas las familias relevadas continúan formando parte del Scoring y mantienen el orden de prioridad asignado conforme a los criterios técnicos establecidos.

A medida que el Municipio incorpore nuevos módulos habitacionales, nuevos lotes con servicios y avance la infraestructura necesaria, se confeccionarán nuevos listados, respetando estrictamente el orden de prioridad determinado por el sistema hasta brindar una solución habitacional a las familias damnificadas.

EL TRABAO CONTINUA

Actualmente los equipos municipales continúan desarrollando entrevistas sociales, verificaciones documentales y controles administrativos, que permitirán completar las próximas etapas del proceso. Cada familia será convocada de manera individual para la actualización de información y la continuidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

Asimismo, el Municipio mantiene un estricto control documental con el fin de garantizar que los beneficios, sean destinados exclusivamente a quienes efectivamente resultaron afectados y cumplan con los requisitos establecidos, preservando así la transparencia y la igualdad de derechos entre todos los vecinos.

COMO FUNCIONA EL SISTEMA

PRIMERA ETAPA

Cada familia damnificada recibe un puntaje construido a partir de variables sociales objetivas, entre ellas: tiempo de residencia en la zona afectada; grado de vulnerabilidad social; composición del grupo familiar; presencia de adultos mayores y demás indicadores definidos previamente.

Con esos datos el sistema genera un único ranking de prioridad social, ordenando a todas las familias desde la de mayor prioridad hasta la de menor prioridad. Ese orden no puede modificarse posteriormente por la disponibilidad de viviendas, módulos o lotes. Es decir, primero se determina quién tiene mayor necesidad social y recién después, se analiza qué solución habitacional existe disponible.

SEGUNDA ETAPA

Una vez establecido el orden social, el sistema busca la solución compatible para cada familia. Dependiendo del tamaño del grupo familiar, puede recomendar: módulos habitacionales; lotes fiscales o dejar registrada la situación como pendiente cuando no exista disponibilidad suficiente.

Este aspecto constituye una de las principales fortalezas del sistema: si no existe una solución disponible, la familia mantiene exactamente la misma posición dentro del orden de prioridad, evitando perder derechos por una circunstancia exclusivamente material como la falta temporal de módulos o terrenos.

LIMITES DEL SISTEMA

El Sistema de Priorización Habitacional,no adjudica por sí mismo viviendas ni lotes; no reemplaza las decisiones políticas del Poder Ejecutivo; no sustituye el trabajo de los equipos sociales; no administra la construcción ni el traslado de módulos y no genera soluciones inexistentes. Cuando no existe disponibilidad suficiente, simplemente deja registrada la familia como pendiente hasta la incorporación de nuevos recursos habitacionales.

INFORMACIÓN

Los interesados en conocer el listado, podrán hacerlo accediendo al siguiente link: https://www.comodoro.gov.ar/scoring-sismografica/