La exclusiva propiedad "Lago Bueno", ubicada en Alto Río Percy, cambió de dueño tras más de dos décadas. El comprador sería un empresario vinculado al sector petrolero y la operación se habría concretado en medio de las dificultades financieras que atravesó el conductor.

Tinelli vendió su mansión en cercanías de Esquel por cerca de 3 millones de dólares

Marcelo Tinelli concretó la venta de "Lago Bueno", la lujosa estancia que poseía en la zona de Alto Río Percy, a unos 25 kilómetros de Esquel, en Chubut. La operación se habría cerrado por un monto cercano a los 3 millones de dólares y el comprador sería un empresario relacionado con la industria petrolera.

El conductor había adquirido el establecimiento en 1999, convirtiéndolo con el paso de los años en uno de sus principales refugios en la Patagonia. De hecho, durante la pandemia de COVID-19, Tinelli y su familia permanecieron allí durante varios meses.

Una propiedad rodeada de naturaleza

La residencia principal cuenta con 850 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en seis niveles, y se encuentra emplazada sobre un predio de aproximadamente 1.360 hectáreas de bosques nativos, con sectores aptos para cultivo y una laguna privada con muelle ubicada sobre la ladera del cerro La Torta.

La vivienda fue diseñada para integrarse al entorno natural y posee grandes ventanales que permiten disfrutar de vistas panorámicas del paisaje patagónico.

Entre sus principales características se destacan:

Cuatro habitaciones en suite.

Amplio living-comedor con hogar a leña.

Sauna.

Pileta climatizada cubierta.

Vinoteca.

Terraza central con vistas al lago y las montañas.

Paredes revestidas en piedra.

Además, la estancia funciona con un sistema de energía solar y dispone de televisión satelital y servicio propio de internet.

Casa de huéspedes y otras instalaciones

Dentro del establecimiento también hay una segunda vivienda que originalmente estaba destinada al personal rural y que posteriormente fue remodelada para alojar invitados.

La casa de huéspedes cuenta con conexión satelital independiente, calefacción y cocina a gas, lo que permite utilizarla de manera autónoma respecto de la residencia principal.

El predio también incluye una capilla privada y otras instalaciones distribuidas a lo largo del campo.

Quién sería el nuevo propietario

Según información publicada en el Boletín Oficial, la sociedad propietaria de la estancia quedó conformada por un único accionista argentino con domicilio en Houston, Estados Unidos.

Diversos medios de la región indicaron que el comprador sería Hernán Scolari, empresario vinculado a Vitol Argentina S.A., firma dedicada a actividades relacionadas con la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, además de proyectos energéticos.

De acuerdo con vecinos de la zona, el nuevo dueño habría concretado la adquisición sin conocer personalmente el establecimiento y recién días después visitó la propiedad.

Una venta ligada a los problemas financieros

La posibilidad de vender "Lago Bueno" comenzó a trascender en 2020, cuando Tinelli atravesaba una compleja situación financiera.

En aquel momento, distintos informes señalaron que la estancia había sido utilizada como garantía en diversas operaciones bancarias y que el conductor registraba una importante cantidad de cheques rechazados.

Pese a ese contexto, la propiedad continuó siendo uno de los lugares más representativos de Tinelli, especialmente luego de haberse instalado allí durante los primeros meses de la pandemia, una decisión que generó una amplia repercusión pública.

Con la operación ya concretada, una de las estancias privadas más conocidas de la Patagonia deja de estar vinculada a Marcelo Tinelli tras más de veinte años de pertenencia.

Diario Rio Negro