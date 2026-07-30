Un apasionado con más de 30 años de experiencia. En la aeronave viajaban altos mandos de la Policía provincial, bomberos, Protección Civil y brigadistas de la AFE.

Quién era el piloto del helicóptero que se estrelló en San Juan

Matías "El Ronco" Valenzuela tenía 53 años y era el piloto que estaba al mando del helicóptero Bell 412 que el miércoles se estrelló en la provincia de San Juan y que tenía como destino dirigirse hasta La Rioja para participar de los operativos por los incendios forestales.

Valenzuela era de General Belgrano, Buenos Aires, y desde hacía más de 30 años era comandante de helicóptero de la Policía de la provincia.

En la red social Linkedin se presentaba como piloto comercial de helicóptero, con habilitación para vuelos instrumentales y fotográficos y de sistemas FLIR, además de instructor de vuelo.

En su exposición destaca que estaba autorizado para vuelos nocturnos y para incendios forestales, panorama al que se dirigía al momento del siniestro fatal desde San Juan hasta La Rioja.

Experiencia

Desde febrero de 1996, hasta la actualidad (30 años y medio), fue comandante de helicópteros de la provincia de Buenos Aires.

En 2009, y por seis años, fue comandante de helicóptero en la Dirección Aérea Brown. En 2012, durante nueve meses, también fue jefe de operaciones en la Dirección Aérea Lanús.

A su vez, destacó que desde 2018 hasta este momento era comandante de helicópteros Jasfly en La Plata.

En su amplio curriculum confirmó que realizó en la Escuela Alpha Whisky un estudio de combate contra incendios y en 2011 hasta la actualidad era docente en el curso de seguridad de vuelo en montaña.

En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dictaba el taller de capacitación para instructores de helicópteros y en el Hangar Uno realizaba el curso de seguridad en montaña.

Última entrevista

Luego del accidente, se conoció que 24 horas antes sobrevoló San Juan con periodistas de la provincia, quienes le realizaron algunas preguntas.

- Periodista de Canal 8 de San Juan: ¿Cuál es tu sentimiento cada vez que realizas esta labor?"

- Valenzuela: "Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto. Es uno de los trabajos en helicóptero que, no sé si es el mayor, pero que más riesgo tiene. Y bueno, te tiene que gustar".

Agencia NA