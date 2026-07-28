Quiso llevarse $65.000 en fiambres y terminó preso

Un hombre de 47 años fue detenido este martes al mediodía en el barrio San Cayetano, luego de intentar sustraer mercadería de un supermercado ubicado sobre la avenida Polonia y Lisandro de la Torre.
El episodio ocurrió cerca de las 11:40. De acuerdo con el reporte policial, el personal de seguridad del comercio advirtió a través del sistema de videovigilancia que un cliente escondía distintos productos entre sus ropas. Tras cruzar la línea de cajas sin pagar y salir del local, el sospechoso escapó corriendo.
El vigilador inició la persecución y dio aviso a un efectivo de la Comisaría Cuarta que realizaba tareas de patrullaje en las inmediaciones. El policía logró alcanzarlo e interceptarlo a pocos metros del supermercado.
Durante el palpado de seguridad, los uniformados encontraron entre las prendas del hombre dos paquetes de bondiola, dos de jamón cocido, dos de pechuga de pavo y un paquete de queso. Según la denuncia presentada por la encargada del comercio, el valor total de la mercadería ascendía a $64.900.
Tras el procedimiento, el acusado fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó imputado por tentativa de hurto. En la causa intervienen la Oficina Judicial y el Ministerio Público Fiscal, que dispusieron la aplicación del protocolo de baja lesividad hasta la realización de la audiencia correspondiente.