Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia

Claudio Rígoli se casó en Italia y nadie en Canal Nueve se enteró. El conductor se unió en matrimonio con su novia Elisa en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la costa italiana, con imágenes que circularon esta semana en el programa LAM (América TV) y que la propia novia había publicado en sus redes sociales. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, a sus amigos del medio y hasta al propio canal donde trabaja desde hace años.

Según reconstruyó LAM a partir del material subido por Elisa a su Instagram, la pareja comenzó el viaje en Roma y la ceremonia se realizó en la costa italiana, con imágenes que el panel del programa identificó como posiblemente ubicadas en Venecia. Las fotos y videos muestran a Rígoli con un traje claro y a Elisa con un vestido dorado corto y velo largo, saliendo de una iglesia, recorriendo calles empedradas y celebrando a bordo de una lancha con vista a las montañas y el lago. Al momento de la emisión del programa, la pareja ya se encontraba en su luna de miel.

La primicia la dio la panelista Pilar Smith, quien contactó a varios compañeros del conductor de Telenueve Central antes de salir al aire. El resultado fue unánime: nadie sabía nada. “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”, contó Smith en el programa conducido por Ángel de Brito. Incluso el periodista Esteban Mirol, amigo personal de Rígoli y colega de Canal Nueve, recibió la noticia de boca de la propia panelista. “Vos me llamaste para ver si yo sabía. No sabía nada”, admitió al aire.

El bajo perfil de Rígoli no es nuevo. Quienes lo conocen y trabajan con él describieron al conductor como alguien que siempre fue reservado en su vida personal. “Toda su vida fue súper reservado”, señaló Smith. El único anuncio que había hecho antes del viaje era que se iba de vacaciones con Elisa, sin mencionar en ningún momento que había una boda en los planes. La relación entre ambos habría comenzado alrededor de 2023, según estimaron en el panel.