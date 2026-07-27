Juan Serrano seguirá preso por el homicidio de Mariana Calfuquir

La Justicia rechazó el pedido de la defensa para otorgarle la libertad al considerar que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Este lunes al mediodía se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de la causa por el homicidio de Mariana Calfuquir, ocurrido el pasado 19 de mayo. La audiencia estuvo centrada en la situación procesal de Juan Julio Serrano, uno de los dos hermanos imputados por el hecho junto a su hermano Mayco Serrano.

Durante la audiencia, el funcionario de Fiscalía, Franco Tavano, solicitó que se mantuviera la prisión preventiva de Juan Julio Serrano por el plazo de dos meses, al sostener que no se modificaron los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar. En ese sentido, recordó que la investigación sostiene que el 19 de mayo, alrededor de las 19:55, Luis Uribe y Mariana Calfuquir llegaron en un vehículo hasta una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre al 4300.

Según la acusación, Uribe descendió del automóvil y mantuvo una discusión con Mayco Serrano. Instantes después, Juan Julio Serrano salió de la vivienda y se dirigió verbalmente a Uribe, mientras que Mayco Serrano, oculto detrás de un portón corredizo, efectuó tres disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la sien derecha de Mariana Calfuquir, quien falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, mientras que otro alcanzó a Uribe en el hemitórax izquierdo, quien logró conducir hasta la Comisaría Séptima para pedir auxilio.

La Fiscalía mantiene la calificación legal provisoria de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, atribuyendo a Mayco Serrano el rol de autor y a Juan Julio Serrano el de partícipe necesario.

Asimismo, Tavano sostuvo que continúan vigentes tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento de la investigación. Respecto del primero, remarcó la gravedad del hecho, la expectativa de una eventual pena de cumplimiento efectivo y los antecedentes penales computables del imputado. En cuanto al entorpecimiento, indicó que el arma utilizada en el crimen aún no fue encontrada.

Por su parte, la defensora pública Vanesa Vera solicitó una morigeración de la medida cautelar y pidió la libertad de su asistido con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial. La letrada argumentó que, en la audiencia de control de detención, la jueza Daniela Arcuri había descartado provisoriamente el agravante de la alevosía y otorgado un plazo para que la Fiscalía profundizara la investigación sobre la presunta emboscada.

Tras escuchar a las partes, el juez penal Ariel Tedesco resolvió rechazar el planteo de la defensa y mantener la prisión preventiva de Juan Julio Serrano por otros dos meses. El magistrado entendió que persisten los riesgos procesales invocados por la Fiscalía, especialmente el peligro de fuga, ante la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo, y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

De la audiencia también participó un familiar de Mariana Calfuquir, quien estuvo acompañado por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).