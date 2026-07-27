Policía fue atacado por un grupo dentro de un casino y terminó herido

Tres personas fueron aprehendidas esta madrugada tras atacar a un cabo de policía que intentaba controlar a un sujeto que dañaba máquinas electrónicas en un casino de avenida Rivadavia. El efectivo resultó herido y se investiga el hecho a través de las cámaras de seguridad.

Tres personas fueron aprehendidas esta madrugada en un casino de Comodoro Rivadavia tras protagonizar un violento episodio de atentado y resistencia a la autoridad contra un efectivo policial que cumplía funciones de servicio adicional.

El hecho ocurrió este lunes, cerca de las 01:20 horas, en el local ubicado sobre la avenida Rivadavia al 1957, según Crónica. De acuerdo al reporte policial, todo comenzó cuando el cabo Bruno Lamas intentó retirar a un sujeto que se encontraba golpeando máquinas electrónicas dentro de la sala de juegos. Ante la negativa del individuo, se inició un forcejeo que escaló rápidamente cuando un grupo de cinco personas intervino para entorpecer el procedimiento y agredir al uniformado.

Tras la llegada de refuerzos de la Seccional Segunda, se logró la aprehensión de J.M.M., de 59 años; M.F.J., de 28; y J.A.C. y, de 62. Durante el altercado, el cabo Lamas sufrió lesiones en la zona del parietal derecho, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El efectivo radicó la denuncia correspondiente, mientras que las cámaras de seguridad del establecimiento ya se encuentran a disposición de la justicia para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades confirmaron que, tras el operativo, los dos hombres fueron alojados en la dependencia policial de la Seccional Segunda. Por su parte, J.M.M. fue trasladada a la Comisaría del Distrito Rada Tilly, donde permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la audiencia de control de detención. Cabe señalar que otros dos implicados lograron escapar del lugar antes de la llegada de los patrulleros y permanecen sin identificar.