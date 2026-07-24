Robaba materiales de una obra en construcción en Rada Tilly

El sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar tras un rastrillaje policial.

Un hombre fue detenido este viernes por la noche en Rada Tilly, acusado de sustraer elementos de una obra en construcción ubicada sobre la calle Coronel Rosales al 67.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:30, luego de que un llamado telefónico alertara a la Policía sobre la presencia de un individuo que estaba robando materiales del inmueble.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Distrito Rada Tilly se entrevistaron con testigos, quienes manifestaron que el sospechoso había escapado en dirección a la avenida Piedrabuena.

A partir de la información aportada, los uniformados realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar a un hombre cuyas características coincidían con la descripción brindada. Los testigos lo reconocieron como el presunto autor del hecho, por lo que fue identificado y posteriormente aprehendido.

El detenido fue identificado por la Policía como Ramón Ángel D., quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el destino de los elementos sustraídos.