Un hombre recibió una puñalada en el abdomen mientras compartían un encuentro por el Día del Amigo. Aunque decidió no denunciar al agresor, la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

El herido no hizo denuncia y la Fiscalía actuará de oficio

La investigación por la agresión con arma blanca ocurrida este martes en el barrio San Cayetano seguirá su curso, pese a que el hombre herido optó por no presentar una denuncia contra quien lo atacó. La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que resolverá las medidas a adoptar.

El episodio motivó la intervención de efectivos de la Seccional Sexta, quienes acudieron a una vivienda tras un llamado de emergencia. En el lugar constataron que dos amigos habían mantenido una discusión que terminó con uno de ellos lesionado.

"Previo a una discusión, uno de ellos esgrime un arma blanca y le propina una herida en el abdomen", explicó el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero.

Debido a la lesión, el hombre fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Regional. Tras la evaluación correspondiente, los profesionales determinaron que presentaba heridas de carácter leve, por lo que recibió el alta ambulatoria.

De acuerdo con lo señalado por Mulero, el incidente se produjo mientras ambos continuaban con los festejos por el Día del Amigo, que se celebró el lunes 20.

"Estaban continuando con los festejos del Día del Amigo y se ve que la ingesta de alcohol provocó la discusión y luego la agresión física", indicó con respecto al episodio del martes 21.

El jefe policial también precisó que tanto el presunto agresor como la víctima son personas "conocidas por personal policial dentro del ambiente", aunque evitó brindar mayores detalles.

Si bien el hombre herido expresó que no tenía intención de denunciar a su amigo, la actuación policial dio lugar a la intervención del Ministerio Público Fiscal. "El personal interviene de oficio y le da intervención a la Fiscalía, que es la encargada de seguir o no con la investigación", sostuvo Mulero.

Ahora será la Fiscalía la que defina el rumbo de la causa y determine si corresponde avanzar con medidas judiciales contra el presunto agresor.