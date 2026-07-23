Por la nieve y el hielo hubo accidentes, calles cortadas y demoras

La nevada registrada durante la madrugada y la formación de hielo sobre la calzada provocaron múltiples inconvenientes.

La intensa nevada que cayó durante la madrugada de este jueves, sumada a las bajas temperaturas, generó un escenario complejo para el tránsito en Comodoro Rivadavia. La acumulación de nieve y la posterior formación de hielo sobre la cinta asfáltica provocaron accidentes, calles cortadas y serias dificultades para circular tanto en el casco urbano como en la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo que conecta la ciudad con Rada Tilly.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió sobre la avenida Rivadavia, donde un colectivo del transporte público perdió el control mientras descendía por la pendiente y terminó colisionando. Como medida preventiva, personal de Tránsito interrumpió la circulación desde la intersección con avenida Alsina para evitar nuevos siniestros, por lo que se recomendó a los automovilistas utilizar vías alternativas.

Otro de los sectores más comprometidos fue la denominada Curva del Papa, donde las condiciones del asfalto favorecieron despistes y maniobras de riesgo. En ese lugar se registró un accidente con vuelco (foto), mientras que las autoridades solicitaron extremar las precauciones al transitar por la zona.

Las complicaciones también alcanzaron los accesos a los barrios ubicados en zonas altas. El camino alternativo hacia el barrio Pietrobelli presentó importantes demoras e incluso quedó momentáneamente colapsado debido a la acumulación de nieve, dificultando el paso de los vehículos.

En distintos puntos de la ciudad, como Barrio Industrial, Laprida, Standart Norte y Máximo Abásolo, la circulación se desarrolló con extrema precaución debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, obligando a reducir considerablemente la velocidad.

En paralelo, las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente sobre la Ruta Nacional Nº 3, especialmente en el tramo entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde recomendaron conducir a baja velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

Mientras equipos municipales trabajaban en el despeje de las arterias y el esparcimiento de sal para mejorar la adherencia del pavimento, desde los organismos de seguridad reiteraron el pedido a la comunidad de evitar desplazamientos innecesarios y circular únicamente en caso de ser imprescindible, siempre con extrema precaución ante la persistencia de las bajas temperaturas y la presencia de hielo en distintos sectores de la ciudad.