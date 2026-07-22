El gesto de Zoe Saldaña con Argentina en medio de las acusaciones por racismo

La actriz ganadora del Oscar respaldó en redes sociales una publicación que cuestiona la ola de críticas surgida tras el Mundial 2026. El texto sostiene que la controversia excede el debate sobre la discriminación y apunta a una lectura sesgada sobre la identidad nacional.

Las repercusiones por el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya desbordaron el plano deportivo. En los últimos días, el debate derivó en una fuerte controversia internacional atravesada por acusaciones de racismo, campañas de desinformación y publicaciones virales que instalaron una imagen negativa del país en redes sociales. En ese contexto, la actriz Zoe Saldaña realizó un gesto que fue interpretado como un respaldo a la Argentina.

La ganadora del Premio Oscar por Emilia Pérez y protagonista de exitosas franquicias como Avatar y Guardianes de la Galaxia marcó con un “Me gusta” una publicación de Instagram que buscó desmontar las acusaciones lanzadas en los últimos días contra la sociedad argentina.

El gesto de la actriz —reconocida fanática del mate— cobró especial relevancia después de que el también actor Samuel L. Jackson compartiera un mensaje en redes sociales con la frase “Argentina es el país más racista del mundo”, una afirmación que generó una fuerte reacción tanto dentro como fuera del país y alimentó un intenso debate internacional.

La publicación respaldada por Saldaña pertenece a Bruno Rodríguez, activista ambiental y cofundador de Jóvenes por el Clima, quien sorprendió durante el fin de semana con un extenso texto escrito en inglés para explicar el origen de lo que definió como una creciente ola de “odio” hacia la Argentina tras la victoria frente a Inglaterra y el debate por el reclamo de la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

“Nunca se trató de racismo”

El posteo utiliza una imagen aérea de los festejos multitudinarios en el Obelisco durante el triunfo de la Scaloneta en Qatar 2022 y lleva por título “IT WAS NEVER ABOUT RACISM” (“Nunca se trató de racismo”).

A partir de esa imagen, Rodríguez cuestiona las interpretaciones que circularon en redes sociales y sostiene que numerosos creadores de contenido, especialmente de Estados Unidos, intentaron trasladar categorías raciales propias de su realidad a la sociedad argentina, reduciendo la historia y la composición demográfica del país a una supuesta búsqueda de una “identidad blanca”.

Según el activista, las críticas no responden únicamente a una preocupación genuina por el racismo, sino que también están atravesadas por factores geopolíticos, culturales e históricos. “Así que seamos claros sobre lo que realmente pasa acá. No es el racismo lo que les molesta. Lo que les molesta es que un país del Sur Global, con la economía destruida y la boca grande, gane, festeje y mire a los viejos imperios a los ojos sin pedir permiso”, sentenció el joven Rodríguez.

El texto también sostiene que resulta simplista explicar la identidad argentina únicamente a partir de la presencia o ausencia de población afrodescendiente o del aspecto físico de los integrantes de la Selección nacional, y advierte que la historia del país, marcada por procesos de mestizaje e inmigración, es mucho más compleja que las categorías utilizadas en buena parte del debate viral.

“Argentina no es inocente, y no pretendemos serlo. Pero no van a venir a convertir a una nación mestiza en la villana de una historia que escribió su propia historia”, completó.

El respaldo de Zoe Saldaña, aunque limitado a una interacción en redes sociales, se convirtió rápidamente en uno de los gestos más comentados en lo que parece ser una campaña “antiargentina” sin precedentes.