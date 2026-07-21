Comodoro, entre las ciudades con menor sensación térmica del país

Con una sensación térmica de -6,2 °C, la ciudad figura entre los registros más bajos del país en una jornada marcada por las temperaturas extremas. El ranking es encabezado por localidades de Santa Cruz.

La ola de frío volvió a sentirse con fuerza en gran parte de la Patagonia y ubicó a Comodoro Rivadavia entre las ciudades con las sensaciones térmicas más bajas del país. Según el ránking del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad registra pasadas las 11:00 una temperatura de -1,8 °C y una sensación térmica de -6,2 °C, con una humedad relativa del 57 %.

Los valores más extremos correspondieron a Santa Cruz. El Calafate encabezó el listado con una temperatura de -10,8 °C y una sensación térmica de -15,1 °C, mientras que Río Gallegos marcó -7,6 °C y una sensación térmica de -15,5 °C.

También se ubicaron entre las localidades con temperaturas más bajas Perito Moreno, con -7 °C; Esquel, con -4,8 °C y una sensación térmica de -8,8 °C; Maquinchao, con -3,6 °C; y Río Grande, donde se registraron -3,4 °C y una sensación térmica de -9,6 °C.