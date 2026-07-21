Comodoro, entre las ciudades con menor sensación térmica del país

La ola de frío volvió a sentirse con fuerza en gran parte de la Patagonia y ubicó a Comodoro Rivadavia entre las ciudades con las sensaciones térmicas más bajas del país. Según el ránking del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad registra pasadas las 11:00 una temperatura de -1,8 °C y una sensación térmica de -6,2 °C, con una humedad relativa del 57 %.
Los valores más extremos correspondieron a Santa Cruz. El Calafate encabezó el listado con una temperatura de -10,8 °C y una sensación térmica de -15,1 °C, mientras que Río Gallegos marcó -7,6 °C y una sensación térmica de -15,5 °C.
También se ubicaron entre las localidades con temperaturas más bajas Perito Moreno, con -7 °C; Esquel, con -4,8 °C y una sensación térmica de -8,8 °C; Maquinchao, con -3,6 °C; y Río Grande, donde se registraron -3,4 °C y una sensación térmica de -9,6 °C.