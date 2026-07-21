El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría para este martes 21 de julio en Comodoro Rivadavia, con temperaturas bajo cero durante la mañana y una máxima prevista de 4°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

Pronóstico para este martes: seguirá el frío, pero con cielo parcialmente nublado

La mañana comenzará con una temperatura mínima de -4°C y cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 4°C, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta -1°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana y la tarde predominará del este, mientras que por la noche rotará al noroeste. No se esperan ráfagas de consideración.

De esta manera, el martes se presentará estable, sin lluvias y con condiciones típicas del invierno patagónico, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas.