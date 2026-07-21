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Pronóstico para este martes: seguirá el frío, pero con cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fría para este martes 21 de julio en Comodoro Rivadavia, con temperaturas bajo cero durante la mañana y una máxima prevista de 4°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de -4°C y cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 4°C, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta -1°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana y la tarde predominará del este, mientras que por la noche rotará al noroeste. No se esperan ráfagas de consideración.

De esta manera, el martes se presentará estable, sin lluvias y con condiciones típicas del invierno patagónico, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas.

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