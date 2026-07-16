Caerían entre 10 y 20 milímetros en las próximas horas

Para evitar inconvenientes, se realizaron tareas preventivas de limpieza en los canales a cielo abierto y bocas de tormenta.

La Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, a través de la Dirección General de Defensa Civil, informó que para este jueves y viernes existe un alerta meteorológico por lluvias, acompañado por un marcado descenso de temperatura y posibles nevadas en los alrededores de Comodoro Rivadavia.

Sobre la inclemencia y las tareas preventivas que llevaron adelante las distintas cuadrillas municipales, el titular de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó que “tenemos una alerta meteorológica amarilla de una cantidad de agua entre 10 y 20 mm, que no debería generar grandes inconvenientes porque se daría en un largo periodo”.

En este sentido, detalló que en los días previos “se hizo el trabajo preventivo de recorrer pluviales, tanto a cielo abierto como bocas de tormenta, y se realizaron las limpiezas correspondientes”.

Por otro lado, Barrionuevo pidió a los vecinos extremar los recaudos en cuanto a las posibles heladas que se puedan registrar durante la madrugada del viernes. “Las calles van a estar húmedas, vamos a tener recorrer la ciudad para arrojar sal y por supuesto le pedimos a los vecinos que reduzcan la velocidad al conducir, que mantengan mayor distancia entre vehículos para evitar accidentes, y que nos avisen a nosotros, si se encuentran con presencia de hielo, para que podamos intervenir”.

Asimismo, el director municipal solicitó no dejar la basura afuera hasta que calmen las condiciones adversas, para evitar que se obstruyan los pluviales. También solicitó revisar los artefactos de calefacción por gasistas matriculados, con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento y recordar que las rejillas de ventilación de las viviendas deben estar despejadas para una óptima circulación de aire y de esa forma evitar intoxicaciones.

Finalmente, Barrionuevo remarcó que desde Defensa Civil “estamos reforzando las guardias para tener presencia y recurrir cuando los vecinos lo soliciten. Las dos líneas de emergencia para comunicarse son 2974040117 o el 2974042152, los cuales están disponible las 24 horas”.