La jornada se presentará mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de lluvias. Sin embargo, el viento del noroeste volverá a intensificarse y las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

Comodoro tendrá una máxima de 15°C, pero el viento volverá a ser protagonista

El miércoles 15 de julio comenzará con una mañana mayormente nublada en Comodoro Rivadavia y una temperatura mínima de 9°C. El viento soplará desde el noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre un 0 y un 10%.

Con el correr de las horas mejorarán las condiciones del tiempo. Durante la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 15°C, convirtiéndose en la máxima prevista para la jornada.

No obstante, el viento volverá a ganar intensidad. Se esperan velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados y conducir con precaución, especialmente en rutas y sectores expuestos.

Por la noche persistirá el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 8°C. El viento continuará soplando desde el noroeste entre 23 y 31 km/h y mantendrá ráfagas de hasta 69 km/h.

De esta manera, el miércoles ofrecerá temperaturas agradables para la época del año y sin lluvias previstas, aunque el fuerte viento volverá a ser el principal protagonista de la jornada.