Miércoles fresco en Comodoro: la máxima llegará a 7 grados

Este miércoles 8 de julio se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia, temperaturas bajas y viento moderado, según el pronóstico previsto para la ciudad.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 5 °C, con viento del sudeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora y sin probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde se espera una máxima de apenas 7 °C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento soplará desde el este, también con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias será baja, de hasta el 10%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 4 °C y persistirá la abundante nubosidad. El viento perderá intensidad, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que se mantendrá una baja posibilidad de precipitaciones.

De esta manera, Comodoro tendrá una jornada fría, gris y con escasa amplitud térmica, en la previa del feriado por el Día de la Independencia.