Investigando a la familia Durán, secuestran un arsenal con siete armas

Estaban en autos estacionados. Fue en el marco de la causa por el robo agravado y la tentativa de homicidio ocurridos el 20 de junio.

La investigación por el violento robo a dos camioneros, ocurrido el pasado 20 de junio sobre la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del kilómetro 1710, sumó un nuevo y significativo avance con el decomiso de un importante arsenal durante un procedimiento realizado por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia.

Las medidas, que incluyeron un allanamiento y un registro vehicular, se concretaron como parte de la continuidad de la causa que investiga un robo agravado por el uso de arma de fuego y una tentativa de homicidio. La pesquisa se desprende de las actuaciones que derivaron en la detención de Gustavo Adolfo Durán y dos de sus hijos: Emir Aarón y Uriel Xavier. Los tres estaban señalados como presuntos involucrados en el hecho.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que vehículos presuntamente utilizados por los sospechosos permanecían ocultos en un estacionamiento privado ubicado sobre avenida Rivadavia. Tras localizar tres rodados y detectar indicios de interés para la causa, la fiscal Verona Dagotto solicitó una medida de comprobación directa, que fue autorizada por el juez Carlos Ariel Tedesco.

El procedimiento permitió secuestrar siete armas de fuego: un fusil FAL, dos fusiles con mira telescópica, una escopeta calibre 12/70, una ametralladora y dos pistolas calibres .40 y 9 milímetros. También fueron incautados cargadores, municiones de distintos calibres, cuatro chalecos antibalas, un dispositivo de rastreo GPS, equipos de comunicación tipo handy y chapas patentes.

Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para la realización de las pericias correspondientes. La investigación continúa con el objetivo de establecer la vinculación de las armas y demás elementos secuestrados con el ataque ocurrido sobre la Ruta 3, identificar a todos los involucrados y avanzar en el esclarecimiento total del caso.