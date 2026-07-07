Querían robar la batería de un auto en pleno centro

Ocurrió en Ameghino y Belgrano. La Policía acudió tras un llamado de alerta y encontró a los sospechosos manipulando el vehículo con una barreta.

Dos hombres fueron detenidos este martes por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendidos mientras intentaban sustraer la batería de un automóvil estacionado.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 en la esquina de las calles Ameghino y Belgrano, a partir de un llamado telefónico que alertó sobre la presencia de dos personas forzando el capot de un vehículo.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera constataron que uno de los sospechosos intentaba desconectar la batería, mientras que el otro utilizaba una barreta para hacer palanca y retirarla del compartimiento del motor.

Ante la situación, ambos fueron reducidos y aprehendidos en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Los detenidos fueron identificados por la Policía como Bruno Damián A., de 31 años, y Máximo José G., de 18.