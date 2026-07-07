Lo amenazaron en un viaje de DiDi y le robaron el auto

El conductor fue abordado por dos hombres que se hicieron pasar por pasajeros. Fue en barrio La Floresta.

Un conductor que trabajaba para la plataforma DiDi fue víctima de un violento asalto en el barrio La Floresta, cuando dos hombres que se hicieron pasar por pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el automóvil.

Según relató la víctima, el hecho ocurrió el pasado jueves y el viaje comenzó cuando recogió a los dos pasajeros en Granaderos y Los Robles. Ambos se ubicaron en el asiento trasero y, al llegar al destino, uno de ellos abrió la puerta del conductor y le apoyó un arma en la cabeza.

"Estaba haciendo DiDi y el segundo viaje fue en La Floresta. Una vez que llegué al lugar, eran dos chicos que se subieron atrás; uno me abrió la puerta de adelante y me puso una pistola en la cabeza", contó.

El chofer explicó que los delincuentes lo amenazaron de muerte para obligarlo a abandonar el vehículo. "Me dijo: 'Andate o te pego un tiro'. Me fui corriendo hacia la avenida Rivadavia, donde pude encontrarme con un amigo y llamar a un patrullero. Cuando volvimos, el auto ya no estaba", relató.

Sobre el hecho también se refirió el comisario inspector Cristian Mulero, quien confirmó que la denuncia fue radicada y precisó que, de acuerdo con el testimonio de la víctima, durante el trayecto uno de los pasajeros extrajo un arma de fuego, le robó la billetera y el teléfono celular, y luego lo obligó a descender del vehículo para huir con el rodado.

El jefe policial agregó que también se informó la realización de un disparo al aire durante el episodio. A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Sexta realizaron un relevamiento en el sector donde presuntamente ocurrió el hecho, aunque en una primera inspección no hallaron elementos vinculados al disparo.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del recorrido que realizó el vehículo antes y después del asalto, con el objetivo de obtener pistas que permitan identificar a los responsables y recuperar el automóvil robado.

Fuente: El Comodorense