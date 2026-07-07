Detuvieron a dos hombres tras robar la batería de un auto

La Policía los interceptó en la avenida Roca. Minutos después localizaron el vehículo dañado.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendidos mientras transportaban una batería que había sido sustraída de un vehículo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:35 sobre la avenida Roca al 1700, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban un patrullaje preventivo y observaron a dos sospechosos, uno de ellos llevando una batería cuya procedencia les resultó sospechosa.

A partir de esa situación, los policías recorrieron las inmediaciones y encontraron un Chevrolet Classic con daños en la puerta del conductor y en el capot. Poco después ubicaron al propietario del automóvil, quien verificó los destrozos y confirmó el faltante de la batería.

El dueño del vehículo reconoció el elemento recuperado como de su propiedad y manifestó su intención de radicar la correspondiente denuncia penal.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que secuestró una mochila de color celeste, un cuchillo tipo serrucho y una pinza sin inscripción. Todos los elementos fueron incorporados a la investigación junto con la batería recuperada.