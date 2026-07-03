Rompieron una vidriera para robar latas de cerveza y terminaron detenidos

Ocurrió la madrugada de este viernes en una verdulería de la avenida Estados Unidos. Los dos hombres, de 45 y 21 años, intentaron escapar con las bebidas y fueron atrapados por la policía.

Sucedió alrededor de las 00:47 horas de hoy, cuando dos hombres de 45 y 21 años fueron aprehendidos por la policía tras cometer un robo en un comercio. El hecho se produjo en el establecimiento de rubro almacén y verdulería “Feria Evelin”, ubicado en la Avenida Estados Unidos N° 776.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al Centro de Monitoreo por parte de un testigo presencial, quien alertó sobre dos sujetos que habían destrozado la vidriera del local para sustraer bebidas alcohólicas y luego darse a la fuga a pie en dirección a la calle Patagones. Con la descripción de la vestimenta aportada —uno con campera azul y otro con campera negra—, el personal de la Comisaría Seccional Tercera desplegó una rápida recorrida por las inmediaciones.

Los efectivos interceptaron a los sospechosos en la intersección de las calles Guaraníes y Diaguitas, a unos 150 metros del lugar del hecho, donde se procedió a su inmediata aprehensión. Posteriormente, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona de escape y hallaron tres latas de cerveza Quilmes de 473 cm³ que los autores habían descartado en la vía pública durante la huida.

La damnificada, una joven de 29 años, se presentó en el comercio y constató a través del registro de las cámaras de seguridad que los involucrados habían roto el vidrio para robar un pack de seis latas de cerveza.

En el lugar intervino el personal de Criminalística para realizar las pericias de rigor pertinentes. Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, se procedió al secuestro de la evidencia física y los dos detenidos ingresaron formalmente a la dependencia policial a las 01:11 horas, quedando a disposición de la fiscal de turno.