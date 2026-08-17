Karina Milei y un discurso plagado de errores

Durante su visita a Tucumán, Karina Milei brindó un discurso en el que convocó a los argentinos a sostener la “confianza y esperanza” con la mirada puesta en una eventual reelección.
El mensaje, sin embargo, quedó atravesado por distintas expresiones que generaron repercusión debido a errores de pronunciación. Entre las frases que más llamaron la atención se encuentran “para que nosotros habramos llegado” y “para que pudiéramos poder seguir”.
Las expresiones fueron registradas durante su discurso y quedaron plasmadas en un video difundido por El Tucumano.