Karina Milei y un discurso plagado de errores

La secretaria General de la Presidencia apeló a la “confianza y esperanza” durante su visita a Tucumán, aunque varias frases de su discurso llamaron la atención por sus errores de pronunciación.

Durante su visita a Tucumán, Karina Milei brindó un discurso en el que convocó a los argentinos a sostener la “confianza y esperanza” con la mirada puesta en una eventual reelección.

El mensaje, sin embargo, quedó atravesado por distintas expresiones que generaron repercusión debido a errores de pronunciación. Entre las frases que más llamaron la atención se encuentran “para que nosotros habramos llegado” y “para que pudiéramos poder seguir”.

Las expresiones fueron registradas durante su discurso y quedaron plasmadas en un video difundido por El Tucumano.