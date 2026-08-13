Luque y Bowen expusieron un plan estratégico para Chubut

Para terminar el primer recorrido juntos por la comarca y la cordillera, ambos realizaron una conferencia de prensa en Esquel.

Junto con Juan Pablo Luque y Dante Bowen, estuvieron presentes en la conferencia –entre otros- los intendentes de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram; y Gualjaina, Marcelo Limarieri; la diputada provincial Norma Arbilla; y los referentes de Esquel, Rafael Williams, Juan Manuel Peralta y Ezio Tracana.

En este contexto, Luque aseguró que “estamos construyendo en conjunto algo que se merecen los chubutenses. Acá estamos mostrando una esperanza y que Chubut tiene futuro”.

En ese sentido, advirtió que enfrente “tenemos un gobernador que permanentemente hace muchos anuncios, pero que no ha solucionado completamente ninguna realidad. La provincia cada vez está más endeudada y tiene la deuda más grande de toda su historia, siendo una de las provincias más endeudadas de la Argentina”.

Al mismo tiempo, valoró la voluntad de referentes del peronismo de aunar esfuerzos en pos de un proyecto político superador a cualquier intención individual. “Sería bueno que en cada uno de los lugares del país podamos tener este tipo de charlas y reuniones, donde se pueda ir dialogando porque la sociedad está necesitando recuperar la esperanza y no peleas entre dirigentes políticos”, apuntó.

“Nosotros vamos por ese camino. Esto es mucho más que una conferencia de prensa. Es un proyecto político que pretende, justamente, no ser solamente un proyecto electoral para ganar una elección. Nosotros queremos gobernar y transformar realidades”, finalizó.

BOWEN: “ESTAMOS EN UNA NUEVA ETAPA”

Por su parte, Dante Bowen reconoció que “estamos muy contentos con Juan Pablo y con la militancia. Ayer hicimos una recorrida por la Comarca y el entusiasmo que genera la unidad es para celebrar”.

Sostuvo que “la razón por la que comenzamos esta recorrida por la Comarca y acá, en una de las ciudades cabeceras de la región, es porque entendemos que es una de las regiones más postergadas y olvidadas, donde más desidia y abandono hay por parte del Gobierno de la provincia. Fundamentalmente, es una región donde existen recursos estratégicos que quieren vender a extranjeros y multinacionales, en lugar de ponerlos al servicio de la comunidad y del desarrollo de los chubutenses”.

“Estamos en una etapa fundacional y también en una nueva etapa del peronismo. Lo que planteamos es no tener miradas aisladas de los dirigentes, sino cohesión de nuestra fuerza política como una fuerza opositora a los gobiernos nacional y provincial”, expresó Bowen.

Asimismo, advirtió que “existe una agenda pública que nos preocupa muchísimo, no solamente por el impacto que puede tener sobre la realidad cotidiana de nuestra provincia y nuestros compatriotas, sino también por el futuro de los chubutenses”.

ALERTA POR LA REPRESA FUTALEUFU

El intendente de Dolavon manifestó que el futuro de la represa Futaleufú es una de las mayores preocupaciones, no solo de la región, sino de todo el espacio, dado que “es uno de los temas que debemos poner en agenda, con todos los instrumentos que tenemos, ya sean judiciales, desde la Legislatura, con nuestros legisladores provinciales y con nuestros diputados y senadores en el Congreso de la Nación. Es un tema que atañe directamente a la región y que tiene que ver con la energía y la soberanía provincial”.

Al respecto, dijo que “la energía tiene que servir para el desarrollo de los chubutenses y no para subsidiar a una empresa privada, y mucho menos para otras motivaciones que tienen que ver con los negocios de los amigos del poder”.

“Creo que vienen por nuestros recursos, tanto el Gobierno provincial como el nacional, y nosotros tenemos que construir una estrategia concreta para defenderlos”, sostuvo Bowen y puntualizó que “hicimos un planteo para construir un proyecto de ley que declare la personería jurídica del río Chubut y de sus cuencas hidrográficas, para poder defender ese recurso estratégico que atraviesa una crisis hídrica y que será uno de los debates del futuro”.