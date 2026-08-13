"Ya no doy más, estoy harto": Ian Moche denunció que sufre amenazas

En un mensaje en las redes, el referente de la lucha de las personas con discapacidad lamentó que sigan los ataques.

Ian Moche publicó un video en las redes para contar la situación de hostigamiento que vive, tras sus cruces con Javier Milei y Lilia Lemoine. “Este video es para contarles cómo me siento, la angustia que siento porque nadie me acompaña y que en un año, después de tanta violencia, sigamos peor”, manifestó el chico de 12 años.

“Ya no doy más, estoy harto”, continuó. “Parece que te tienen que matar para ser noticia. Estoy harto de la sociedad que decide mirar a otro lado, una sociedad dormida! Necesitamos que los medios, los funcionarios, los jueces, fiscales y la sociedad entera salga a la calle”, destacó sobre su caso.

“Estoy aguantando esto desde hace más de un año”, aseguró Moche. “Lógicamente, puedo desahogarme como se me cante”, expresó, al tiempo que denunció que desde el domingo recibe “unos audios indignantes”, que compartió: son insultos en defensa de la diputada Lemoine.

“Mi voz y verdad incomodó a un gobierno entero, que salió a maltratarme, hostigarme, y torturándome. Haciendo que hasta en un punto haya intentado matarme, y no les importa”, remarcó.

Moche es uno de los referentes en la lucha contra los recortes en discapacidad que llevó adelante el gobierno de La Libertad Avanza, y que lo llevó a enfrentarse con Milei: el Presidente lo hostigó abiertamente en redes.

En un pasaje de su texto afirmó: “Veo personas hablando por nosotros y que se enarbolan con la bandera de la discapacidad: madres, diputados… que ni se acuerdan de mí. Porque soy yo, Ian, un chico que lo abandonaron completamente y que está bien que me quieran destrozar, total, a nadie le importa que esto me pase, y prefieren hablar de banalidades que de mí. Hasta el juez dijo que me lo merecía el maltrato por ser mediático”.

A esa disputa se sumó Lemoine, que también se dedicó a hostigar al menor. La diputada puso en duda el diagnóstico de Moche y también atacó a su madre. Esto derivó en una querella. La semana pasada, la Justicia dictaminó que la diputada debe dejar de nombrar a Moche.

“A esta altura, un diputado o presidente puede hacer que cualquiera me maltrate y diga cosas irreproducibles. Son fanáticos que quieren matarnos. Pero hay algo positivo: hay gente que me está ayudando y apoyando. Pero ya no doy más...”, remató Moche en su publicación.