Un psicólogo de Las Heras desapareció tras el terremoto en Colombia

Se trata de Gonzalo Galván, oriundo de esa localidad santacruceña. Sus allegados iniciaron una campaña para intentar localizarlo.

Tras el desbastador terremoto que azotó este lunes a Colombia, varias personas fueron reportadas como desaparecidas. Entre ellas, se encontraría un psicólogo argentino llamado Gonzalo Galván, que lleva varios años residiendo en territorio colombiano. De acuerdo con sus allegados, no pudieron volver a contactarse con él desde el lunes.

Galván es oriundo de la localidad santacruceña de Las Heras y sus allegados comenzaron a difundir su búsqueda a través de las redes sociales ante la imposibilidad de establecer contacto con él.

La preocupación surgió luego del terremoto de magnitud 7,4 que afectó distintas ciudades colombianas y que, según los últimos reportes disponibles, dejó un saldo provisional de más de 200 víctimas. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar exacto en el que se encontraba Galván al momento del sismo ni sobre las circunstancias de su desaparición.

Galván es psicólogo clínico, investigador y director académico y cuenta con una trayectoria profesional desarrollada en diferentes países. Según describe en su perfil de LinkedIn, se especializa en integrar investigación científica, práctica clínica y gestión institucional en el ámbito de la salud mental.

A lo largo de su carrera participó en programas de formación doctoral, dirección académica e investigación y publicó más de 50 trabajos científicos. También colaboró con universidades, hospitales y equipos profesionales de distintos países.

HALLARON A OTROS DOS ARGENTINOS

Durante la tarde del martes, se confirmó que otros dos argentinos que eran buscados en Colombia habían sido encontrados con vida. Uno de ellos fue identificado como Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años que logró comunicarse con su familia este martes desde el municipio de Dosquebradas.

La noticia puso fin a la incertidumbre que movilizó a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina. La localización de Cáceres se produjo de manera fortuita, luego de que una residente del sector donde se encontraba salió a buscar señal telefónica, momento en el que recibió mensajes, entre ellos una fotografía del argentino.

“Fíjate que hay un argentino que está perdido”, decía uno de los textos que le habían enviado. Fue así que, al reconocerlo, la mujer le facilitó su celular y así pudo comunicarse con sus seres queridos. “Sí, lo conozco, es él, es él”, relató Carla Cáceres, hija del hombre, en declaraciones a Diario de Cuyo.

Carla explicó a la señal TN que la familia mantenía la esperanza de hallarlo con vida, confiando en la solidaridad de la comunidad. “Sabía que me iban a poder acompañar y que era la única forma de poder encontrarlo”, afirmó. Además, detalló que en la zona todavía no había electricidad y que el contacto se logró gracias a la difusión de información en redes y medios.

En paralelo, Carlos Ricchetti, otro argentino de 56 años residente en Pereira, también logró comunicarse con su familia este martes a la tarde. Su hermana Roxana confirmó que minutos antes de las 18 consiguió hablar con él, después de horas de angustia por la falta de noticias desde el sismo.

Roxana relató que desde el domingo a la noche no tenía información sobre su hermano. Cuando quiso contactarlo el lunes, ya no obtuvo respuesta por las interrupciones en las comunicaciones. Finalmente, recibió un audio que confirmaba que “estaban todos reunidos y bien”.