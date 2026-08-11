Buscan a un argentino desaparecido en Colombia tras el terremoto

Carlos Luis Cáceres tiene 69 años, oriundo de San Juan, reside en Dosquebradas. Su familia inició una campaña para intentar localizarlo.

Un argentino oriundo de San Juan permanece desaparecido en Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes. Su familia perdió contacto con él y comenzó una campaña en redes sociales para intentar localizarlo.

Se trata de Carlos Luis Cáceres, de 69 años, quien vive desde hace cinco años en territorio colombiano. Actualmente reside actualmente en la localidad de Dosquebradas, cercana a Pereira y una de las zonas más afectadas por el sismo.

Su familia perdió todo tipo de contacto con él luego del movimiento sísmico y hasta la madrugada de este martes no había logrado obtener información sobre su paradero.

La última comunicación que mantuvo con su hija, Carla, fue el sábado: “Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó en declaraciones citadas por Diario de Cuyo.

De acuerdo con el relato de su hija, Cáceres tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares de Carlos Luis Cáceres pusieron en marcha una campaña a través de las redes sociales para ampliar la búsqueda.

Según se informó, al momento de desaparecer, el sanjuanino vestía una remera celeste y blanca de Argentina y anteojos de sol, datos que podrían resultar útiles para facilitar su identificación.

Hasta la madrugada de este martes, la familia no había podido establecer si Cáceres logró abandonar su vivienda en medio del terremoto o si pudo haber sido trasladado a algún centro de salud.

El terremoto ocurrió el lunes a las 7:34 (hora local) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en distintas regiones del país.

Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó se encuentran entre las zonas más afectadas. En Bogotá y Medellín también se sintió el movimiento telúrico.

La tragedia dejó, hasta este martes por la mañana, al menos 164 muertos y más de 570 heridos, mientras que 61 edificios colapsaron y numerosos inmuebles sufrieron daños.