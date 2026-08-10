Terremoto en Colombia: ya son más de 100 las víctimas fatales

Familiares y organismos de socorro actúan contrarreloj en las ciudades donde se produjeron los sismos.

Tras el terremoto que azotó a Colombia en la mañana de este lunes, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de sus viviendas, pues a través de las redes sociales se tiene el reporte de diferentes situaciones que requieren atención inmediata.

Y es que el sismo de magnitud 7,4 dejó una escena de desolación en todo el territorio nacional y, en los primeros balances, las autoridades confirmaron que aún había personas sin rescatar bajo los escombros y que los organismos de socorro trabajaban para sacarlas con vida.

Durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la tarea de rescate es la prioridad de la respuesta oficial después del fuerte movimiento telúrico que causó pánico en distintas regiones del país.

El mandatario de los colombianos aseguró en su balance del mediodía que había un saldo de 111 muertos y decenas de damnificados, por lo que las autoridades empezaron a movilizarse a las zonas afectadas.

“A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”, explicó De la Espriella.

En videos difundidos a través de las redes sociales se observa a los ciudadanos remover entre los escombros con las manos para intentar rescatar a sus seres queridos. Y es que tanto los rescatistas como los ciudadanos tienen claro que la búsqueda avanza contra el tiempo ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

La confirmación del primer rescate se dio en Pereira (Risaralda) y reforzó ese escenario de urgencia en las labores de los uniformados y voluntarios que adelantaban las tareas de rescate. En esa situación, las autoridades indicaron que la mujer permaneció atrapada durante varias horas antes de que lograran sacarla.

Las mayores afectaciones se reportaron en zonas del Chocó, que fue epicentro de la tragedia, así como en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales y Cali. Según los primeros reportes, el temblor se extendió por varios minutos, por lo que se está trabajando por en determinar la magnitud de los daños.

Cabe mencionar que hasta el momento se han reportado daños en edificaciones de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia. En ciudades como Medellín e Ibagué, las autoridades registraron desprendimiento de fachadas, daños en estructuras y evacuaciones preventivas en varios puntos.