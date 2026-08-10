Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió a Colombia a las 12:34 GMT de este lunes.

Colombia fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,5: hay víctimas y daños

El movimiento telúrico en el oeste de Colombia causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó el gobernador en la red social X.

Así lo informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

Se sintió en Ecuador y Panamá

Según el sitio RFI -que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua-, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

El epicentro fue monitoreado en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, agregó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

El terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros, de acuerdo con el CENC.

Fuente: Agencia NA