Un Renault Stepway fue consumido por las llamas esta madrugada. El propietario sospecha que el hecho fue intencional.

Investigan un incendio intencional de un vehículo en el barrio 30 de Octubre

Un vehículo Renault Stepway fue consumido por las llamas durante la madrugada de este lunes en el sector 6 del barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, en un hecho que las autoridades investigan como un incendio intencional.

El alerta se recibió a las 01:20 horas a través del Centro de Monitoreo Urbano, lo que motivó el desplazamiento inmediato de una comitiva policial hacia las inmediaciones del edificio 60. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el rodado presentaba un foco ígneo activo que amenazaba con propagarse por completo.

Personal de Bomberos Voluntarios, bajo la supervisión del cabo primero Carlos Rosas, logró sofocar las llamas tras un intenso trabajo en la zona. El propietario del rodado manifestó ante los uniformados su sospecha de que el siniestro fue provocado deliberadamente.

Ante la gravedad de lo ocurrido, se dio intervención al personal de Criminalística, quienes realizarán las tareas de campo y peritajes técnicos correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y confirmar si, tal como presume el damnificado, se trató de un acto vandálico intencional.