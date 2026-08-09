La víctima fue trasladada al Hospital Regional por la abundante pérdida de sangre. Corre riesgo vital por la gravedad de la herida.

Hirió a su compañero de copas de una cuchillada en el cuello

Una madrugada de tragos terminó con un herido grave, este domingo en la zona de chacras de Km 17.

Según el informe policial, un habitante de la zona escuchó ruidos extraños en su patio y, al salir a revisar los alrededores, descubrió a un vecino (F. R. C.) dentro de un tráiler pidiendo auxilio a gritos porque lo habían apuñalado.

La víctima presentaba un corte profundo en el cuello que le provocaba una abundante pérdida de sangre. Mientras le realizaban los primeros auxilios a la espera de la ambulancia, el herido llegó a contar que lo había atacado un allegado de nombre Emmanuel con quien estuvo tomando. Fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico y con riesgo de vida.

La propia madre del agresor, E. R. G., de 31 años, entregó a su hijo a la justicia.

La mujer se comunicó con la guardia policial para avisar que su hijo había llegado a la casa totalmente alterado y con un cuchillo en la mano, confesando que se había peleado con su compañero de tragos.

Cuando el personal policial llegó al domicilio, la mujer relató que ambos habían estado tomando vino tinto en caja hasta que terminaron a los golpes. Por disposición de la Fiscalía, lo aprehendieron de inmediato y terminó demorado en la comisaría, mientras en el lugar del ataque secuestraron tres envases vacíos de tetra brick y tomaron muestras de ADN.