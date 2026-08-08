Nueva Generación arrancó el Clausura del ascenso ganándole al campeón

Se jugaron cinco de siete partidos. Dos fueron postergados por el mal estado de los campos de juego.

Comenzó este sábado el torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. El inicio del nuevo certamen fue de manera parcial, ya que las últimas lluvias complicaron un par de canchas y quedaron pendientes Florentino Ameghino-Stella Maris y Oeste Juniors-Universitario.

La gran novedad fue la victoria de Nueva Generación sobre Camioneros Patagónicos por 4-2, como visitante, en el interzonal de la jornada. De esta manera, el “Aurinegro”, que fue protagonista en el Apertura, arrancó como gran candidato superando con autoridad al último campeón invicto.

En la zona A, Manantiales Behr de Ciudadela aplastó 6-0 como local a Comodoro FC, Tiro Federal derrotó 4-3 a Ferrocarril del Estado en Km 5 y Deportivo Roca venció 2-1 como dueño de casa a Talleres Juniors, mientras que en el único compromiso que se jugó en la zona B, Caleta Córdova y San Martín empataron 1-1 en el barrio del Puerto.

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Programa 1ª fecha Zonal B Clausura

Zona A

- Deportivo Roca 2 / Talleres Juniors 1.

- Ferrocarril del Estado 3 / Tiro Federal 4.

- Manantiales Behr de Ciudadela 6 / Comodoro FC 0.

Zona B

- Caleta Córdova 1 / San Martín 1.

- Florentino Ameghino vs Stella Maris (postergado).

- Oeste Juniors vs Universitario (postergado).

Interzonal

- Camioneros Patagónicos 2 / Nueva Generación 4.