AESA le ganó la primera pulseada a Camioneros

Se disputó la final de ida de la categoría Honor, en el Huergo. La revancha se juega este domingo, en el Gimnasio Municipal 1.

La Banda de AESA derrotó 3-1 a Camioneros, en la final de ida de la categoría Honor, correspondiente al torneo Oficial de la Comisión de Fútbol de Salón Principal de Comodoro Rivadavia.

El sitio Salonista30 publica que los dirigidos por Paco Aldaba se impusieron con un gol de tempranero de Diego Vargas y el doblete de Cristian Loncón, mientras que en el complemento descontó Uriel Saldivia para el “Verde”.

Fue un choque de estilos muy marcado, con Camioneros teniendo el control de balón y de campo, pero AESA apostaba a ponerse en ventaja y lo hizo rápido, en los primeros minutos, con tanto de Diego Vargas de media distancia. Luego, La Banda defendió espectacularmente y se llevó el juego especialmente porque soportó cada embate de su rival, y porque a los dos minutos del complemento, de contra, llegó el tanto de Salmón Loncón para el 2 a 0.

Camioneros lo buscó con sus pívots y también con filtraciones cruzadas, pero siempre hubo una pierna rival o las intervenciones de un sólido Lucho Iturrioz. Solo en el último tramo Jere Asencio pudo desnivelar, remató cruzado y tras la atajada, le quedó a Uriel Saldivia para concretar el único descuento.

Por otra parte, este sábado será la final ida de C20 entre Halcones y El Lobito, en el Gimnasio Municipal 1, mismo escenario donde el domingo será la vuelta entre Camioneros y AESA en Honor.