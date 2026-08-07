Camioneros y La Banda de AESA definen el campeón del futsal local

Este viernes juegan la final de ida y el domingo la revancha en Honor. El Lobito y Halcones develan el campeón en C-20 entre el sábado y el lunes.

Se disputarán este fin de semana las finales del Torneo Oficial 2026 de la Categoría Principal de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, en dos categorías y en dos escenarios.

En Honor, este viernes a las 21:45, en el Club Huergo, Camioneros y La Banda de AESA juegan la final de ida, mientras que el domingo a las 20:45 se medirán en la revancha en el Gimnasio Municipal 1.

Por su parte, en C-20, la final será protagonizada por El Lobito y Halcones. La ida se jugará el sábado a las 21:15, en el Municipal 1, y la vuelta el lunes a las 21:45, en el Huergo.