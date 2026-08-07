Se juega el Final Four de la ACRB

Este viernes por la noche se juegan las semifinales, mientras que el domingo tendrán lugar la final y el partido por el tercer puesto.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet dará por concluido este fin de semana el torneo Apertura 2026, con los partidos correspondientes al Final Four en la categoría Mayores, en dos escenarios.

Este viernes se disputarán las semifinales, en el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly. A las 20:00 chocarán Gimnasia y Esgrima y Federación Deportiva, con arbitraje de Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza, mientras que a las 21:30 se enfrentarán Náutico Rada Tilly y Petroquímica, con el control de Mario Contrera, Guillermo Fernández y Axel Catalán.

De esos cruces, surgirán los rivales del domingo, que se medirán en el mismo escenario de la villa balnearia. A las 18:00 se jugará el encuentro por el tercer puesto y a las 19:30 tendrá lugar la final.