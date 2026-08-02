Gimnasia no quiere dejar de crecer

Durante el receso invernal, el campeón de la Liga Nacional de Básquet continúa apostando al desarrollo y crecimiento de sus formativas.

En este período, una de las propuestas que impulsó Gimnasia estuvo enfocada en las clases de fundamentos, un espacio pensado para seguir incorporando herramientas y perfeccionando aspectos individuales del juego.

El trabajo sobre los fundamentos resulta esencial en las primeras etapas de formación, ya que permite que los jóvenes a temprana edad adquieran recursos técnicos que luego podrán aplicar y adaptar a las diferentes situaciones del básquet. El manejo del balón, los cambios de dirección, las salidas y las correcciones posturales son algunos de los aspectos que se trabajan para construir una base sólida.

En este sentido, Emiliano Toretta, base campeón de la Liga Nacional con Gimnasia, destacó la importancia de aprovechar los períodos de receso para continuar desarrollando el juego individual. “Para mí el receso es clave en el desarrollo táctico e individual de cada jugador porque es el momento en el cual tenemos para pulir detalles que queremos mejorar de nuestro juego. Es muy importante poder enfocarse en estos aspectos”, señaló en declaraciones que difundió el área de Prensa del club.

El jugador del Verde también remarcó que durante la temporada resulta más complejo detenerse específicamente en estos detalles, ya que “con el correr de la temporada, los partidos y la carga de los entrenamientos, es difícil enfocarse en mejorar y en adquirir nuevos fundamentos”.

Además, Toretta recordó sus primeros pasos en el básquet y la importancia que tuvo aprender correctamente las herramientas básicas del juego. “Me enseñaron los fundamentos básicos: salidas abiertas, cruzadas, cambios de dirección y correcciones posturales. Eso es lo que más recuerdo de chico y me parece fundamental en esas edades”, indicó.

Para el base, dominar esos primeros recursos es el punto de partida para continuar incorporando nuevos conocimientos, dado que “si sabés los fundamentos básicos, después el resto lógicamente es mucho más fácil de ir aprendiéndolo y adaptándolo a lo que ya tenés”.

De esta manera, Gimnasia continúa fortaleciendo el trabajo en sus categorías formativas, generando espacios que permitan a cada jugador incorporar nuevos conocimientos, perfeccionar sus herramientas y construir, desde las bases, un camino de crecimiento dentro del básquet.