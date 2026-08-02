En un atractivo partido, Boca igualó 2-2 con Newell's en Rosario

Ascacibar y Velasco marcador para el cuadro del Vasco Arruabarrena, mientras que Cóccaro y Regiardo hicieron lo propio en el local.

Por la tercera jornada del Torneo Clausura, Newell’s y Boca Juniors empataron 2-2 en un apasionante encuentro en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Santiago Ascacibar abrió la cuenta para el Xeneize, pero la Lepra remontó el duelo gracias a los tantos de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. Finalmente, Alan Velasco convirtió la igualdad definitiva en el complemento.

Boca generó peligro por el costado derecho gracias a las individualidades de Leonel Flores y Dylan Gorosito. El encargado de definir los centros de los juveniles fue Miguel Merentiel, quien contó con tres oportunidades claras en los primeros 20 minutos: Josué Reinatti se destacó con una notable atajada; estrelló un cabezazo en el travesaño y no logró definir con claridad en la siguiente.

Newell’s sufrió el desarrollo del primer tiempo, principalmente por su incapacidad para generar asociaciones de juego por las constantes imprecisiones en la transición ofensiva.

Luego de un largo lapso en el que Boca impuso las condiciones en el desarrollo del juego, logró abrir el marcador a los 29 minutos. Sebastián Villa lanzó un centro al área chica que conectó de cabeza Santiago Ascacibar para el 1-0. Una de las polémicas del enfrentamiento llegó en la última jugada del primer tiempo: la pelota pegó en la mano de Lautaro Di Lollo dentro del área y, pese a las quejas de los jugadores de Newell’s, el VAR no llamó al árbitro Andrés Merlos a revisar la acción.

SE QUEDO BOCA

Newell’s salió a disputar el complemento con otra impronta, al igual que Boca. De la mano de un Xeneize que mostró desinteligencias en defensa, la Lepra igualó el partido a los cuatro minutos del segundo tiempo en un ataque que inició desde un lateral, algo similar a lo que pasó en el último partido contra O’Higgins de Chile por Copa Sudamericana. Matías Cóccaro controló el balón dentro del área y, tras un amague fantástico, definió con precisión para el 1-1.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka dominaron el trámite del juego ante una endeble resistencia de Boca, que bajó considerablemente su rendimiento en comparación al primer tiempo. Tras una notable jugada de la ofensiva rosarina, Luca Regiardo marcó el 2-1 con un remate en soledad desde la frontal del área. El equipo de la Ribera pidió infracción en el inicio de la acción. En medio de un desarrollo adverso, el cuadro conducido por el Vasco Arruabarrena logró empatar el partido 2-2 gracias al tanto de Alan Velasco a los 35 del complemento.

Con este resultado, Boca continúa sin sumar de a tres en el Torneo Clausura y marcha sexto en la tabla anual con 30 unidades. El cuadro rosarino se ubica 24° con 19 puntos y mantiene una distancia prudente de la zona de descenso.

El próximo partido del Xeneize será el miércoles a las 19:00 contra Estudiantes de La Plata. Debido al estado del campo de juego de La Bombonera, Boca será local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán).

Newell’s, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el domingo 9, desde las 17:15 en Florencio Varela.