En Liniers, el local se impuso a Instituto de Córdoba por 1-0. La visita dispuso de al menos tres jugadas claras, pero no pudo concretar.

Vélez acertó con la definición de Lanzini para quedarse con el triunfo

Vélez aprovechó su momento y comenzó el Torneo Clausura con una victoria por 1-0 ante Instituto, pese a haber sido superado por momentos. El Fortín no logró imponer condiciones con continuidad, pero fue efectivo cuando encontró su oportunidad y después supo defender la ventaja.

Vélez afrontó el debut sin refuerzos, mientras que Instituto presentó al arquero Marcos Ledesma y aguarda por la llegada de Wilder Viera.

El equipo cordobés fue el que mejor se plantó en el primer tiempo. Con intensidad, movilidad y circulación prolija, llevó el juego al campo local y generó las situaciones más claras. Jhon Córdoba fue una amenaza constante por su potencia y capacidad para atacar los espacios.

La Gloria encontró facilidades para avanzar por las bandas, cambió la orientación de sus ataques y sorprendió con rotaciones interesantes. Sin embargo, falló en la definición y dejó pasar su mejor momento, cuando tenía incómodo al conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

Vélez sufrió para controlar el trámite y tuvo dificultades para conectar a sus mediocampistas con los hombres de ataque. Manuel Lanzini aparecía aislado y el Fortín no lograba lastimar. Pero cuando el primer tiempo se encaminaba hacia el empate, el local encontró una acción de enorme calidad: Tobías Andrada, volante pretendido por River, levantó la cabeza y lanzó un pase preciso a espaldas de la defensa visitante. Lanzini definió con categoría para establecer el 1-0.

Vélez golpeó en el momento justo y se marchó al descanso en ventaja, pese a que Instituto había producido las mejores ocasiones.

En el complemento, la Gloria mantuvo la iniciativa. El colombiano Córdoba continuó siendo el más desequilibrante, pero no encontró la precisión necesaria para alcanzar el empate.

El Fortín se replegó, cerró espacios cerca de su área y administró la pelota. Cada vez que recuperó, buscó salir de contraataque y aprovechar los espacios que Instituto dejaba al adelantar sus líneas.

El equipo de Guillermo no brilló, pero fue oportuno y sostuvo la diferencia hasta el final. Por su parte, el conjunto cordobés mostró buenas señales en la elaboración y por momentos fue superior, aunque pagó caro su falta de contundencia.

Vélez arrancó con tres puntos, mientras que la Gloria regresará a Córdoba con buenas sensaciones, pero con las manos vacías. Por la segunda fecha, Instituto recibirá a Platense el miércoles 29 de julio, desde las 21.30, en Alta Córdoba. Los de Liniers, por su parte, visitarán a Talleres el jueves 30, a las 19, en el estadio Mario Alberto Kempes.